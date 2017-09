Príncipe William e Kate Middleton anunciam a chegada do terceiro filho

INGLATERRA – O Palácio de Kensington anunciou no Twitter, dia 4, que a esposa do príncipe William, Kate Middleton (35), está grávida do terceiro filho. A avó, rainha Elizabeth II, demonstrou muita felicidade ao saber da novidade.

Segundo a declaração feita no Twitter, Kate Middleton, que sofre de hiperemese gravídica está fortes enjôos e vômitos excessivos, igualmente nas duas gravidez anteriores. O compromisso que estava marcado para este dia, foi cancelado para a princesa ficar em repouso.

O casal já tem dois filhos, George de 4 anos e Charlotte de 2 anos.

Não foram divulgados detalhes da gravidez, como o sexo do bebê e previsão de nascimento. A criança será o sexto bisneto da rainha Elizabeth II.

A mídia inglesa divulgou que em uma visita feita na Polônia, em julho, uma empresa em que visitaram, deram de presente um brinquedo para bebês e disse que o casal precisava fazer mais filhos. Coincidência ou não, a princesa Catherine ficou grávida em seguida.

Na sucessão ao trono britânico, o primeiro lugar pertence a Charles, príncipe de Gales, seguidos de William, George, Charlotte e agora, do bebê que irá nascer. O principe Harry caiu para o sexto na linha de sucessão.