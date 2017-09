Primeiro Ministro participa de Encontro com líderes do Conselho de Segurança Africano da ONU.

Primeiro Ministro participa de Encontro com líderes do Conselho de Segurança Africano...

O primeiro-ministro Shinzo Abe, que está visitando a Nova York, reuniu-se com líderes do Conselho de Segurança Africano e confirmou a importância de implementar completamente sanções contra a Coréia do Norte.

Abe enfatizou a importância de implementar integralmente a resolução do Conselho de Segurança, incluindo a suspensão da emissão de vistos aos trabalhadores norte-coreanos, de modo que não haja lacunas para sanções contra a Coréia do Norte.

Líderes de todos os países africanos concordaram e reconhece que os esforços de não-proliferação nuclear são particularmente importantes.

Abe também se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel e concordou em reconhecer que o desenvolvimento de mísseis nucleares da Coréia do Norte é uma ameaça para a comunidade internacional como um todo.