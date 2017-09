Preso suspeito de ter atacado mulher de 52 anos em Yokkaichi

Yokkaichi/Mie – 19 set – Foi preso o suspeito Teramoto Shota de 20 anos morador de Kuwana, acusado de ter ferido uma mulher de 52 anos, dia 12 de agosto, em um estacionamento na cidade de Yokkaichi.

A mulher sofreu alguns ferimentos, após tentar impedir que o rapaz tocasse em seu corpo, demorando 3 semanas para se recuperar dos ferimentos.

De acordo com a investigação, Teramoto nega as acusações, embora fosse verdade que ele tivesse tocado nas partes do corpo da mulher, mais não imaginava machucá-la.