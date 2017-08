Presidente da Associação de Moradores de 79 anos é preso por praticar atos sexuais com menina de 13 anos

TÓQUIO – Um homem de 79 anos, que atuava como presidente da Associação de Moradores do Bairro, no distrito de Koto (Tóquio), foi preso por entregar 10 mil ienes a uma estudante do primeiro ano do chuugakkou (ensino fundamental) em troca de atos sexuais.

O homem foi preso pela polícia mas nega as acusações.

Takashi Maeda (79), morador do bairro de Shinsuna, distrito de Koto, entregou 10 mil ienes a uma menina de 13 anos, no dia 11, e em troca, cometeu atos sexuais com a estudante, na casa dele. Ele está sendo acusado de prostituição infantil.

Maeda, há 3 anos é presidente da Associação de Moradores do Bairro e atuava em atividades voltadas para a segurança das crianças, por isso já conhecia a estudante. A polícia ainda está investigando os detalhes do crime.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, o acusado nega o crime e declarou que não cometeu nenhum ato sexual e que os 10 mil ienes, era um presente para a menina.