Hoje trago para vocês a receita de um Bolo de Maçã muito simples de preparar, mas que fica uma delícia e com uma linda apresentação. Dá para sentir bem as maçãs dentro do bolo, é uma ótima ideia para o café da tarde! Espero que gostem da receita! Bom fim de semana para todos!

Bolo de Maçã

Conheça a página Daisuki Doces no FACEBOOK

Se você fizer essa receita ou qualquer outra do canal, poste uma foto no Instagram com a #daisukidoces e aproveita e siga @daisukidoces também!