Preços de vegetais aumentam devido ao mau tempo

A falta de sol, devido ao longo período de chuvas, poderá afetar o bolso dos consumidores com o aumento dos preços dos vegetais. Antes do verão, os preços dos vegetais já haviam subido mas é provável que fiquem ainda mais caros.

Num supermercado em Tóquio, um maço de espinafre custa 168 ienes, comparado a mesma época no ano passado, está 70 ienes mais caro.

Em geral, os demais vegetais tiveram aumento de 1,5 vezes.

Comparado ao verão do ano passado, o preço do espinafre teve aumento de 50%, a beringela e o pepino, 20%.

O aumento dos preços se deve pelas altas temperaturas antes do verão e mau tempo no final de julho, onde a plantação teve pouca exposição ao sol e a produção foi afetada. O tempo instável, com chuvas, continua e há possibilidade de mais aumentos.

O Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas está analisando os ajustes dos preços que virão pela frente.