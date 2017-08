Polícia procura dono de 20 milhões de ienes achados no lixo em...

ISHIKAWA – Foram encontrados 20 milhões de ienes dentro de caixas que foram jogadas no lixo. Uma mulher de 70 anos que havia ido no ponto de coleta para a separação do lixo, encontrou o dinheiro dentro das caixas e informou à polícia.

O ponto de coleta de lixo fica na pousada Yamashiro Onsen, cidade de Kaga, Ishikawa. A polícia está procurando dono mas ainda não foi encontrado.

Segundo a polícia, são 20 milhões em notas de 10 mil ienes usadas. Não são notas novas.

A mulher que encontrou o dinheiro disse que estavam em três caixas empilhadas e quando abriu a caixa, havia alguns envelopes de banco com dinheiro. Como havia pelo menos 20 milhões de ienes, ficou com medo. Ela espera que o dono apareça logo.

Outra moradora, informou que quando foi jogar o lixo, viu o dinheiro e se assustou. Muitas pessoas estavam aglomeradas no local.

O ponto de coleta de lixo onde foi encontrado o dinheiro, fica numa rua onde há várias pousadas de águas termais (onsen) e no dia 14, seria recolhido o lixo não queimável. A coleta é feita duas vezes por mês.