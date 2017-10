Polícia prende mãe que tentou matar seu próprio filho

Seto/Aichi – No dia 8 de outubro, Tori Chie de 46 anos, foi presa por suspeita de homicídio, na tentativa de matar seu filho de 16 anos, cortando o pescoço do menino co uma navalha.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 23:00 hrs, no primeiro andar da casa onde morava a família. O menino so creu um ferimento de 5 cm no pescoço.

A mãe do garoto, disse à polícia que foi um acidente ter atingido o menino com a navalha e que não pretendia matá-lo.

Na casa vivia seu marido e dois filhos e pouco antes do acontecido, o casal havia tido uma conversa sobre separação. A polícia agora investiga a causa detalhada do incidente.