Polícia Japonesa vai investigar como agem os aproveitadores de adolescentes obrigando-as a lhes mandar fotos selfie sem roupas

Vem aumentando consideravelmente os casos de meninas adolescentes que viram vítimas de homens mal-intencionados cujo objetivo é comercializar fotos fotos selfies das meninas sem roupas, divulgando-as na internet com fins escusos.

Estes homens se passam por meninas de mesma idade das vítimas nas redes sociais e estabelecem um relacionamento com elas até conseguirem, de alguma maneira, que elas mandem as suas fotos selfies sem roupas.

A Secretaria de Polícia vai investigar a fundo 500 vítimas desse tipo de crimes, todas estudantes do ginásio ou do colegial, que tiveram suas fotos selfies divulgadas na internet.

O objetivo da Policia é desvendar o método que os criminosos usam para conseguir as fotos das meninas sem roupas, tiradas por elas mesmas através de smartphones, e descobrir o perfil das menores que acabam caindo neste tipo de cilada.

Os policiais suspeitam que os criminosos, ao se passarem por adolescentes da mesma idade, procuram se apossar de alguma fraqueza das meninas para obrigá-las a enviar-lhes as fotos selfies.

A investigação terá início ainda este ano, revelou a Secretaria de Polícia de Tokyo no dia 8 de outubro último.