Polícia investiga se o corpo encontrado em Hokkaido é da chinesa desaparecida

HOKKAIDO – No dia 27, às 5h50, um pescador que estava pegando algas na praia de Katsurakoi, cidade de Kushiro (Hokkaido), encontrou o corpo de uma mulher e ligou para a polícia. A probabilidade do corpo ser da chinesa que desapareceu em julho são grandes, devido a roupa que ela estava usando.

O homem que encontrou o corpo se assustou e logo, imaginou que era a chinesa desaparecida que havia visto nos noticiários.

Segundo a polícia, o corpo da mulher encontrada tem 1,60 m de altura, vestia uma blusa branca e saia longa bege, usava uma echarpe avermelhada e calçava um tênis branco. Verificando o estado do cadáver que já está deteriorado, provavelmente, a morte foi há um mês. A Delegacia de Polícia, está fazendo a autópsia para descobrir a causa da morte e exame de DNA para confirmar a identidade da mulher.

A chinesa da cidade de Fukensho, Ki Shu Ketsu (26), está desaparecida desde o final de julho. A princípio, ela teria vindo ao Japão para passear em Hokkaido.

A chinesa chegou no Japão no dia 18 de julho, e se hospedou em uma guest house na cidade de Sapporo, no dia 20. Ela pagou a hospedagem até o dia 25, mas saiu da guest house no dia 22 e não retornou. Em seguida, se hospedou num hotel em Akanko Onsen e foi vista pela última vez, andando próximo à estação de Kushiro. Ki Shu Ketsu iria retornar à China, no dia 25.