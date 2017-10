Polícia de Numazu envia por engano fax contendo dados confidenciais de um preso à um bentoya

SHIZUOKA – Foi divulgado que a Polícia de Numazu enviou por engano, um fax contendo dados confidenciais de um preso, para um bentoya (empresa de marmitas) da cidade de Numazu (Shizuoka).

A polícia pediu desculpas aos envolvidos e vai implantar medidas para o erro não acontecer novamente.

No dia 30 de setembro, por volta das 22h30, um policial enviou o fax de um documento com dados de um dos presos, como o nome, endereço e conteúdo do crime cometido, num total de 3 folhas, para um bentoya da cidade.

No dia seguinte, antes das 6h da manhã, o bentoya percebeu o engano, entrou em contato com a polícia e devolveu o fax enviado. Depois disso, a polícia apagou o número do bentoya do aparelho de fax.

O documento com os dados do preso era para ser enviado à sede da polícia do estado mas apertaram o número de registro referente ao fax do bentoya.

A Polícia de Numazu declarou que irá instruir melhor os seus funcionários para evitar que esse tipo de erro aconteça novamente e pede desculpas aos envolvidos.