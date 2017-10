Pesquisa revela que 60% dos japoneses entre 20 a 30 anos não gostam de sair e preferem ficar em casa

Uma pesquisa relacionada com o perfil dos trabalhadores japoneses, mostrou que as pessoas entre 20 a 30 anos, saem menos de casa do que aquelas, com mais de 70 anos.

Mais de 60% das pessoas na faixa etária de 20 a 30 anos, responderam que preferem ficar em casa do que sair. Um dos motivos se deve a internet e aos smartphones, onde é possível fazer compras facilmente sem ter a necessidade de sair de casa.

A pesquisa foi realizada em março, por uma agência de publicidade da JR East Japan. Cerca de 2.200 pessoas com idades entre 20 a 79 anos, exceto estudantes, responderam a enquete.

As perguntas eram relacionadas a quantidade de vezes que a pessoa saía de casa como ir trabalhar, fazer compras, ir ao restaurante, salão de beleza, fazer exercícios físicos, eventos de entretenimento, estudos, ir ao médico, entre outros, no total de 18 categorias. A média geral abrangendo todas as idades, foi de 43.6 saídas em um mês. Não houve diferença considerável na média, mesmo entre os casados e solteiros.

A faixa etária que mais sai de casa, é a de 30 a 40 anos, com 49.1 vezes. A faixa acima dos 70 anos, 40.8 vezes e para surpresa da pesquisa, a faixa etária de 20 a 30 anos, foi a menor, com 37.3 vezes.

O resultado mostrou que quanto mais jovem, o número de pessoas que prefere ficar em casa aumenta.