Pesquisa mostra que a síndrome de Down poderá ser tratada antes do bebê nascer

Pesquisa mostra que a síndrome de Down poderá ser tratada antes do...

KYOTO – Uma equipe de pesquisa da Universidade de Kyoto, descobriu um composto que pode ser usado no tratamento de síndrome de Down, antes mesmo do bebê nascer.

O anúncio foi feito pelo professor Masatoshi Hagiwara, que lidera o time de pesquisa.

Eles encontraram um composto que pode tratar a anormalidade do cromossomo que causa a síndrome de Down. O nome dado ao composto é Algernon.

Durante os testes, foi dado o composto Algernon para uma rata prenha de um filhote com síndrome de Down, e após o nascimento, foi visto que o cérebro desenvolveu nomalmente.

Além disso, foi constatado que as células nervosas aumentaram ao colocar o composto em células iPS feitas através de pessoas com síndrome de Down.

O professor Hagiwara disse que se a grávida tomar o remédio, poderá prevenir que o bebê nasça com algum problema de desenvolvimento no cérebro, como a síndrome de Down.

Se o time conseguir fazer um remédio com esse composto, poderá ser usado em tratamento para Alzheimer e outras doenças também.