Pesquisa mostra que 20% das crianças japonesas sentem que os pais preferem os smartphones do que os próprios filhos

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Sul da California, 20% das crianças japonesas responderam que sentem que os pais preferem o smartphone do que os próprios filhos.

O professor da universidade, Willow Bay, disse que a pesquisa mostrou que não somente os filhos, mas os pais estão ficando cada vez mais viciados no mundo virtual.

Em abril, a NPO Common Sense Media realizou a pesquisa no Japão, com 600 pais e filhos, estudantes do ensino fundamental e médio (chuugakko e kookoo) que usam smartphones. O resultado mostrou que os pais costumam ficar em média 2h56 no tablet ou smartphone por dia, e os filhos, 4h18. Cerca de 52% dos pais responderam que acham que os filhos ficam muito tempo no smartphone.

Em contrapartida, 25% dos filhos, responderam que os pais se distraem com o smartphone enquanto estão conversando. E 20%, sentem que os pais gostam mais dos smartphones do que deles.

No ano passado, a mesma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e a porcentagem de pais viciados no mundo virtual era maior do que o Japão, mas somente 6% dos filhos sentem que os pais preferem os smartphones.

O respresentante da NPO e professor da Universidade Stanford, James Stayer, acha que os filhos estão escondendo os sentimentos, e não conseguem conversar abertamente com os pais sobre a falta de atenção. Complementa, dizendo que as famílias precisam criar normas urgentes sobre o uso de smartphones em casa.