Pesquisa mostra que 1 em cada 19 crianças nasceram por fertilização in vitro no Japão

De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Japonesa de Obstetrícia e Ginecologia, nasceram 51.001 bebês por fertilização in vitro em 2015. É o maior número registrado até agora.

Esse número indica que 1 em cada 19 crianças, nasceu por fetilização in vitro. O número de pessoas que fizeram o tratamento foi de 424.151, ultrapassando pela primeira vez a marca de 400 mil.

A primeira fertilização in vitro realizada no Japão, foi feita na Universidade de Tohoku, em 1983. Desde então, já nasceram 482.627 bebês através desse tratamento.

Na fertilização in vitro, o processo de fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre fora do corpo, formando o embrião, que pode ser transferido para o útero da mulher. Após o surgimento da técnica em que os espermatozóides são injetados no óvulo com uma agulha, as chances aumentaram.

Aumentou o uso do método em que os óvulos fertilizados são congelados e transferidos para o útero da mulher no momento propício. Em 2015, 80% das mulheres utilizaram esse método, representando o nascimento de 40.599 bebês.