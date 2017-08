Peruano é suspeito de matar criança brasileira em Mie-Ken

O crime aconteceu em Yokkaichi/Mie, e chocou a comunidade local.

Nesta terça-feira (29), um peruano de 35 anos foi preso após ter sido denunciado pela namorada que está grávida e Internada no hospital na província de Mie. Pesa contra ele a acusação de homicídio e ocultação de cadáver.

O corpo da criança brasileira de 6 anos de idade, foi encontrado dentro de um carro que estava estacionado em um prédio.

A mãe que é brasileira e está Internada desde julho em um hospital em Yokkaichi, com complicações na gestão do segundo filho teria deixado a filha aos cuidados do namorado que é peruano.

No último dia 20 ele esteve no hospital e fez uma sinistra revelação, ele teria contado para a namorada que algo estranho estava acontecendo com a filha dela porque a menina não estava se mexendo.

De acordo com informações de amigos próximos ao casal, os dois não são casados mas mantinham uma relação estável e viviam juntos.

Mas somente nesta terça-feira, 9 dias após a mãe ter recebido a estranha informação do namorado que ela revelou a uma funcionária do hospital que seu namorado poderia ter matado a menina.

O hospital, comunicou imediatamente o caso à polícia, que foi até o prédio onde o casal morava e encontrou a menina morta dentro da caixa térmica, no porta-malas do carro.

A criança, que media cerca de 1,20 metro de altura, estava nua e enrolada em um cobertor.

A polícia informou que vai providenciar uma autópsia nesta quarta-feira (30) para descobrir a causa da morte da menina.