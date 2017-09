Pela segunda vez neste ano, atração da Universal Studios Japan faz parada emergencial com 30 pessoas suspensas

OSAKA – Uma montanha-russa do parque temático Universal Studios Japan, em Osaka, fez uma parada emergencial com 30 pessoas a bordo, com os corpos suspensos durante meia hora. Apesar do longo tempo, ninguém ficou ferido.

No dia 29, por volta das 14h, o sensor da montanha-russa ‘The Flying Dinosaur’ disparou devido a um problema e a atração fez uma parada de emergência a poucos metros do local de partida e chegada.

Segundo a administração do parque, 30 pessoas estavam a bordo, presos com os corpos suspensos e virados para baixo mas os funcionários destravaram a barra e retiraram todas as pessoas com segurança. Ninguém ficou ferido.

Na atração ‘The Flying Dinosaur’, a pessoa fica suspensa como se um dinossauro estivesse voando com a presa nas garras, e provoca a sensação de uma queda de aproximadamente, 40 metros, além de fazer giros a 360 graus.

No dia 20 de agosto, esta mesma atração também havia feito uma parada de emergência após uma criança entrar em uma área restrita. É a segunda vez neste ano, que a atração parou com pessoas a bordo.

O parque declarou que esses problemas ocorrem frequentemente próxima a área de partida mas pede a compreensão dos visitantes porque a parada emergencial é necessária para garantir a segurança dos usuários.

Um estudante que estava na atração escreveu no Twitter que o ‘The Flying Dinosaur’ parou quase no final do trajeto e houve um aviso que seria reaizada uma parada de emergência. Como o corpo estava suspenso virado para baixo, a barra de proteção estava apertando o peito e o estudante começou a passar mal porque não conseguia respirar direito. A atração ficou parada durante 20 a 30 minutos mas sentiu que fosse mais tempo, dando a impressão que o resgate demorou.