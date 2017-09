Participantes do “Shinshiro Rally” realizaram um pré evento na cidade de Nagoya

Nagoya – 30 set – Participantes do evento Shinshiro Rally, que será realizado no mês de novembro, realizaram em Nagoya um pré evento, convocando todas as pessoas da cidade para prestigiarem o evento!

O Rally é uma competição realizada em uma estrada florestal, onde é cronometrando o tempo de percurso. Este ano é a 14º edição do evento, onde no primeiro houve a presença de 2000 pessoas e no ano passado aumentou para cerca de 53mil.

No evento de hoje, também foi possível passear em um dos carros da competição.

O Rally Shinshiro será realizado do dia 3 até 5 de novembro.

maiores informações no site oficial: http://www.shinshiro-rally.jp