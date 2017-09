Parques temáticos enfrentam dificuldades devido a falta de ninjas no mercado

A cultura japonesa continua em alta e é muito apreciada pelos turistas estrangeiros. Em meio a tecnologia avançada do Japão, os turistas também procuram algo mais tradicional que caracteriza o país, como a cultura dos ninjas.

Os estrangeiros chegam ao Japão com o desejo de ver de perto um ninja de verdade, e o aumento dessa procura resultou na falta de mão-de-obra especializada.

Em uma pesquisa feita em 10 países, 98,8% das pessoas, responderam que sabem o que é um ninja, o que mostra o interesse dos estrangeiros pelo Japão. O que é mais surpreendente é que 60% das pessoas acham que os ninjas de antigamente, ainda existem no Japão e são encontrados facilmente.

Informações da internet e vídeos do Youtube, ajudaram a despertar o interesse dos estrangeiros pelos ninjas.

Eles não andam pelas ruas, mas podem ser vistos em parques temáticos onde o visitante pode ser ninja por um dia.

Um dos parques fica no bairro de Kabukicho, em Shinjuku (Tóquio).

O Ninja Trick House in Tokyo é um dos pontos turísticos mais procurados no momento, e cerca de 100 pessoas por dia, passam pela experiência de ser um ninja aprendendo a jogar o shuriken e usar uma espada. As reservas estão cheias e há vagas disponíveis apenas, daqui há um mês.

Apesar de ser um parque temático, os ninjas são profissionais. Eles são bem treinados e usam técnicas específicas por isso o setor está sofrendo com a falta de mão-de-obra.

Para satisfazer a imagem que os estrangeiros tem do que é ser um ninja, como nos filmes, é preciso ter muita técnica e agilidade nas cenas de ação.

Outro parque que fica em Hokkaido, Noboribetsu Date Jidaimura, que caracteriza a era Edo, é famosa por ter um show de alto nível, dirigido por um instrutor de ninjutsu. Por ano, mais de 300 mil turistas visitam o local. Representa 4 vezes mais, do que o número de visitantes de 10 anos atrás.

Ser ninja não é nada fácil. Oito ninjas se apresentam 6 vezes por dia, mas cada um faz dois papéis diferentes numa mesma apresentação devido a falta de ninjas especializados.

O parque fez um vídeo para atrair candidados e está planejando um evento, onde os interessados ganharão ingresso e transporte gratuito e ouvirão uma explicação sobre o trabalho.

A Associação Japonesa de Ninjas, disse que a falta de pessoas especializadas para a vaga é um problema existente em parques de várias regiões e precisam resolver logo, para atender a demanda de turistas.

Se o número não aumentar, em 2020, o Japão vai sofrer com a falta de ninjas no mercado.