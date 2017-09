Papa Francisco faz apelo por “mundo sem armas nucleares”

CIDADE DO VATICANO – 26 SET – O papa Francisco fez um apelo nesta terça-feira (26), em sua conta no Twitter, pedindo comprometimento “por um mundo sem armas nucleares”. A publicação do Pontífice ocorre em meio à tensão entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo da Coreia do Norte por suas constantes trocas de ameaças. “Comprometamo-nos por um mundo sem armas nucleares, aplicando o Tratado de não-proliferação para abolir estes instrumentos de morte”, escreveu o líder da Igreja Católica.

Na última segunda-feira (25), em um tuíte, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, acusou o republicano de declarar guerra contra Pyongyang. Por sua vez, no fim da tarde, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que Trump “não declarou guerra” ao governo de Kim Jong-um e a declaração é um “absurdo”.