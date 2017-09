Painel de avião da companhia KLM cai em cima de carro em movimento em Osaka

OSAKA – Uma peça com mais de 4 kg se soltou de um avião comercial e caiu num carro em movimento no centro da cidade de Osaka, no dia 23, mas não deixou feridos.

O avião havia partido do Aeroporto de Kansai com destino a Holanda.

A Comissão Nacional de Segurança do Transporte enviou investigadores para descobrirem o motivo do acidente devido a gravidade do caso.

Segundo o escritório do Ministério da Terra, Infra-estrutura e Transporte do Aeroporto de Kansai, no dia 23, às 11h da manhã, uma peça do Boing 777 da companhia KLM da Holanda caiu após a decolagem. A peça que caiu é uma parte do painel que fica atrás da asa direita do avião, com 1 metro de altura, 60 cm de largura e 4,3 kg de peso.

O carro que foi atingido ficou com o teto amassado e o vidro da janela de trás quebrou, mas ninguém ficou ferido.

A Comissão Nacional de Segurança do Transporte declarou que foi um incidente gravíssimo e por esta razão, enviou 2 investigadores em Osaka para examinar a peça que caiu, ouvir depoimentos da companhia aérea e dos envolvidos.

Neste avião, estavam a bordo 321 passageiros e mesmo com a queda do painel, o vôo continuou sem nenhum problema aparente na viagem e aterrissou em Amsterdã, na Holanda.

A companhia aérea KLM pediu sinceras desculpas pelo ocorrido e vai investigar o caso, entrando em contato com as autoridades da aviação japonesa e com o fabricante do Boing.