Pai é preso por provocar a morte da filha de 1 mês após chacoalhar a cabeça e quebrar mais de 10 costelas

TÓQUIO – Uma menina de um mês morreu após ter a cabeça balançada com força e ter quebrado mais de 10 costelas.

O pai Hayato Chuma (40), morador da cidade de Machida (Tóquio) e funcionário da área de construção, foi preso pela suspeita de matar sua filha Hikaru, de apenas um mês, após chacoalhar a bebê agressivamente provocando um choque grande na sua cabeça, conhecido como Síndrome do Bebê Sacudido. Ela ficou dois meses internada mas morreu devido aos danos causados na cabeça.

Segundo a investigação feita até o momento, a bebê teve um rompimento do vaso sanguíneo da cabeça, causando grandes danos e foi descoberto recentemente, que mais de 10 costelas estavam quebradas.

A mãe da menina estava tomando banho no momento em que o pai levantou a bebê com as duas mãos e balançou com força, causando a fratura dos ossos.

A polícia está investigando os detalhes do caso mas o pai, continua negando as acusações.

O médico Fumitake Mizoguchi, do Hospital da Cruz Vermelha de Maebashi, explicou que se a cabeça de um bebê for chacoalhada com força mais de 3 vezes por segundo, corre o risco de ter o vaso sanguíneo que liga o crânio com o cérebro rompido, podendo deixar grandes danos na cabeça ou levar a morte.

Balançando o bebê normalmente, no dia-a-dia, não há o risco de acontecer esse problema. Geralmente, isso acontece quando o bebê está chorando muito e a pessoa começa a balançar com força por estar nervosa.

Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, em 2015, mais de 60 crianças morreram ou ficaram gravemente feridas após sofrerem violência na cabeça. Desse total, 36 crianças tinham menos de 1 ano.

O médico Mizoguchi espera que os pais tenham mais maturidade de estejam cientes de que balançar o bebê com força é crueldade e se o filho estiver chorando muito, devem se acalmar para não perderem o controle.