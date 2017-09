Iwakura/Aichi – 19 set – Por volta da s 7:30 hrs da manhã um carro se guia pela pista oposta colidiu com o ônibus da Meitetsu que seguia da estação de Owari Ichinomiya para a estacão de Iwakura.

Três pessoas que estavam no ônibus e o motorista do carro foram levados ao hospital, com idades entre 20 a 50 anos. Ambos com ferimentos leves.

Verificando o local do acidente a polícia afirma que é um local de boa visão e que o automóvel pode ter invadido a linha central e atingido o ônibus.