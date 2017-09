Ônibus Escolar de Escola Brasileira se colide com carro em Ogaki.

Na manhã do dia 5, ônibus escolar e carro de passeio se colidiram em cruzamento na cidade do Ogaki/Gifu, o motorista do carro ficou levemente ferido.

De acordo com a polícia de Ogaki, por volta das 7 horas da manhã em um cruzamento do bairro de Nagamatsu, um ônibus escolar, onde é transportado crianças de uma escola brasileira de Ogaki e o motorista de 63 anos, colidiu com um carro.

No ônibus havia crianças de 2 a 13 anos de idade, no total de 13 pessoas, com o motorista.

Neste acidente, o motorista do carro se feriu e teve uma leve lesão no ombro direito.

Além disso três crianças do ônibus escolar se queixaram de dor e foram levadas ao hospital para serem consultadas.

A polícia examina a causa detalhada do acidente, pensando na possibilidade de um dos motoristas terem avançado o sinal vermelho.