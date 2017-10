Ônibus de viagem percorre cerca de 70 metros de ré na via expressa

Ônibus de viagem percorre cerca de 70 metros de ré na via...

MIYAZAKI – No dia 4, um ônibus de viagem percorreu cerca de 70 metros de ré na via expressa Kyushu Jidoushadou, em Miyazaki, por ter passado ultrapassado a saída da estrada.

O motorista precisava parar em um ponto de ônibus e ficou apavorado quando percebeu que a saída tinha passado.

O ônibus de viagem é da empresa Sanko Bus que tem sede na cidade de Kumamoto.

Segundo a empresa, por volta dass 10h30, do dia 4, o ônibus partiu da estação de Miyazaki rumo à estação de Shin Yatsushiro, e entrou na via expressa Kyushu Jidoushadou na cidade de Ebino (Miyazaki). O motorista deveria descer na saída Ebino Interchange para seguir ao ponto de ônibus mas ultrapassou por engano.

Quando percebeu o erro, parou o ônibus na pista principal e começou a dar ré até a saída. Além do motorista, 7 passageiros estavam a bordo e durante esse percurso, três carros passaram na pista ao lado

Quando o ônibus chegou no destino final, um dos passageiros entrou em contato com a empresa de ônibus para relatar o que aconteceu. O motorista admitiu que ficou apavorado por ter deixado passar a saída e que sua forma de dirigir foi perigosa

A Sanko bus pediu sinceras desculpas pelos passageiros terem passado por uma situação tão perigosa e que vai orientar melhor seus funcionários para esse erro não acontecer novamente.