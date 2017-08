Ônibus de turismo com 49 pessoas tomba na estrada em Hokkaido

HOKKAIDO – No dia 18, um ônibus de turismo que transportava 49 pessoas da região de Tóquio e proximidades, capotou na cidade de Shimizu, Hokkaido.

Segundo a polícia, pelo menos 39 pessoas ficaram feridas e o motorista do ônibus de 58 anos, disse que estava distraído e olhando para outra direção no momento do acidente.

Por volta das 16h, o ônibus que percorria a estrada nacional 274, perdeu o controle, caiu de uma altura de 2 metros e acabou tombando.

O ônibus de turismo da empresa Abashiri Kankou Koutsuu havia partido da cidade de Sapporo, às 8h, e deveria chegar no Lago Akan, em Kushiro, às 18h. No ônibus, estavam 49 pessoas, sendo 4 crianças, 42 adultos e 3 funcionários.

Todas foram levadas ao hospital, exceto uma funcionária. Aproximadamente, 39 pessoas ficaram com ferimentos leves e 3, estão em estado grave.

No dia 30, um ônibus da mesma empresa havia causado outro acidente onde o veículo saiu da pista, tombou e 6 pessoas ficaram feridas.

A polícia continua investigando os detalhes do acidente.