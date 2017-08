O governo japonês diz que o míssil norte-coreano estava sendo monitorado

A Coréia do Norte lançou um míssil e que sobrevoou o território do norte do Japão.

Imediatamente o governo japonês alertou a população. Logo depois que a notícia foi ao ar, confirmando que não havia nenhum dano causado por esta ação da Coréia do Norte.

Este foi mais um outro ato de agressão da Coréia do Norte que continua desenvolvendo suas armas ofensivas voltadas para alguns de seus países vizinhos. Apenas três dias atrás, poderíamos ouvir que vários mísseis de curto alcance foram disparados para o Mar do Japão. O presidente Trump não precisou muito para responder, afirmando que está pronto para enfrentar qualquer tipo de ameaça de um país comunista com “fogo e fúria”.

O míssil passou pelo território do norte Japão e foi rastreado pelos militares japoneses, mas eles não tentaram derrubá-lo. Isso aconteceu às 6:06 da hora local.

A região de Tohoku foi avisada, e as pessoas foram aconselhadas a refugiar-se em abrigos subterrâneos e similares. Mais tarde, confirmou-se que o míssil caiu no mar e que foi dividido em três pedaços.

Shinzo Abe, primeiro ministro do Japão, declarou: “Nós faremos os maiores esforços para proteger firmemente a vida das pessoas”. O primeiro ministro disse brevemente que estava realizando reuniões de emergência sobre esta situação.

A confirmação da Coréia do Sul ocorreu pouco depois de o míssil ter sido lançado, sugerindo que um projétil não identificado havia sido lançado a partir de uma região próxima da capital da Coreia do Norte.

Uma declaração oficial revelou que os militares dos EUA e da Coréia do Sul estavam monitorando o lançamento e a trajetória do míssil.