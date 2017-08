Número de casos de sarampo no Japão continua aumentando e ultrapassa total do ano passado

O número de pacientes com sarampo no Japão continua aumentando e já ultrapassou o total de infectados, em 2016.

Febre alta e manchas vermelhas pelo corpo são alguns dos principais sintomas apresentados.

Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, somente neste ano, já foram registrados 168 casos de sarampo, ultrapassando o número de 2016, com 159 casos. É o segundo ano consecutivo que o número aumenta.

Foram detectadas que muitas infecçôes ocorreram no exterior e por este motivo, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar informa para que as pessoas fiquem atentas quando viajarem a outros países, durante as férias de verão. A única forma de prevenção é a vacinação.

No Japão, o número de pacientes infectados com sarampo diminuiu após a introdução de duas doses no programa de vacinação.

A transmissão ocorre por meio das secreções do nariz e da boca expelidas pelo doente ao tossir, respirar ou falar.