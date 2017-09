Novos uniformes dos guias voluntários dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio

TÓQUIO – A governadora de Tóquio, Koike, apresentou os novos uniformes dos voluntários que irão orientar os turistas estrangeiros nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Tóquio, daqui há 3 anos.

Durante a gestão do ex-governador de Tóquio, Masazoe, os uniformes dos voluntários já haviam sido divulgados mas após a posse de Koike, foi realizada uma reunião relacionada aos Jogos Olímpicos e chegaram a conclusão que os uniformes já existentes não tinham unificação no design e eram feios.

No dia 15, a governadora Koike apresentou os novos uniformes na coletiva de imprensa e explicou que o novo design tem como base um xadrez que destaca a cor azul, passando a imagem de tradição e inovação. Nas costas está escrito “guia voluntário” para os turistas conseguirem identificar facilmente.

Foram fabricados 3000 unidades de camisas para o verão e blusas para o inverno e 380 casacos para o frio. Chapéus e bolsas também fazem parte do uniforme. Foram gastos 80 milhões de ienes para renovar o uniforme.

Atualmente, estão inscritos em Tóquio 2.500 guias voluntários para turistas, que atendem 7 línguas diferentes, mas o governo pretende cadastrar mais 500 pessoas.

A partir do dia 25, as incrições para guias voluntários estarão abertas no site.

A governadora Koike disse que especialistas também opinaram na criação do novo modelo de uniforme e espera que com o aumento da exposição, os guias sejam reconhecidos.