Novo serviço voltado aos turistas estrangeiros oferece plano de uso ilimitado das vias expressas por um valor fixo

Empresas responsáveis pelas vias expressas (kosoko) de todo Japão, irão lançar um novo serviço onde os turistas estrangeiros poderão viajar utilizando as estradas à vontade, como se fosse um passe, pagando um valor fixo. Esse serviço será lançado em parceria com empresas de aluguéis de carros, a partir do dia 13 de outubro.

O número de turistas que alugam carro para viajar pelo Japão aumentou, registrando mais de 705 mil pessoas, em 2015.

Baseado nesses números, as empresas NEXCO Higashi Nihon e Nishi Nihon, irão lançar o serviço para os turistas que fizerem aluguel de carro em lojas específicas.

Sete empresas de aluguéis de carros oferecerão o novo serviço que funcionará através de um cartão ETC. O plano de 7 dias de uso custará 20 mil ienes e o de 14 dias, 34 mil ienes.

O Ministro da Terra, Infra-Estrutura, Transportes e Turismo, Ishii, declarou na coletiva de imprensa que a ideia é o turista viajar mais de Tóquio a Osaka, como se fosse a ”rota de ouro”. Ele espera que os turistas estrangeiros conheçam mais o Japão e aumente o movimento em algumas cidades.