Novo serviço foi criado para popularizar o cartão MY NUMBER

O novo serviço, iniciado dia 25 de setembro, permite aos clientes, participarem de atividades voluntárias e outros, e ganhar pontos com o cartão. Assim, com os pontos fazer compras em um site específico na internet.

Há dois anos inserido no país, o cartão ainda não se tornou popular, com apenas 9,6% de concessão em todo o país.

Por este motivo, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, iniciou um novo serviço em cooperação com cerca de 30 municípios, empresas de cartões de crédito, etc…, da Prefeitura de Quioto no dia 25, para aumentar a conveniência dos cartões e levar à sua popularização.

Especificamente, tornou-se possível comprar produtos no site especial da Internet, com o chamado “ponto do município” após participar de atividades voluntárias etc., do município.

Também há a possibilidade de transferir pontos de alguns cartões de crédito para “pontos de município”.

Quanto ao cartão MY NUMBER, está previsto para o final do próximo mês, o início da operação do site “MYNA PORTAL”(マイナポータル).

O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações decide continuar com iniciativas e esforços para que haja mais o uso dos cartões no futuro.