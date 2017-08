No aniversário da Bomba de Nagasaki, EUA e Coreia do Norte trocam ameaças de ataques nucleares

No aniversário da Bomba de Nagasaki, EUA e Coreia do Norte trocam...

No dia 9 de agosto de 1945, há exatamente 72 anos atrás, a cidade de Nagasaki ardia em chamas, que consumiram os corpos de 74 mil pessoas. Neste dia, havia sido jogada a segunda e última bomba nuclear sobre uma população de um país em guerra.

Os representantes de todas as organizações populares que se reuniram neste dia na cidade de Nagasaki para exigir paz, rezaram para que este seja realmente o último artefato nuclear a ser jogado sobre uma população de uma cidade da face da Terra.

Mas justamente neste dia, como que zombando do sofrimento de todas as 350 mil pessoas que morreram vítimas das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e de outras 250 mil pessoas que ainda sofrem como vítimas da contaminação nuclear, a Coréia do Norte anunciou através da sua Agencia Nacional de Notícias, a KNCA, que o seu alto-comando militar estuda seriamente um ataque nuclear ao território americano de Guam, no Oceano Pacífico, mais especificamente `a Base Militar Aérea de Andersen.

Este ataque seria em resposta `a ameaça feita pelo presidente Donald Trump de que “A Coréia do Norte será alvo de um ataque militar de fogo e fúria nunca visto até hoje”.

A ameaça de Trump teria sido, por sua vez, uma resposta ao anúncio norte-coreano de que o país já teria conseguido “miniaturizar” uma bomba nuclear de modo que cabe em um míssil balístico. Esta informação é confirmada pela própria Inteligência Americana.

O Japão, por sua vez, continua participando, junto com os EUA e a Coreia do Sul, das manobras militares sobre o território norte-coreano, que Kim Jung-um considera altamente provocativas. Enquanto isso, o Primeiro- Ministro do Japão, Shinzou Abe continua se recusando a assinar o Acordo Internacional de Proibição de Uso de Armas Nucleares.

Um representante de uma organização pacifista japonesa perguntou ao Abe ao entregar uma carta-manifesto na cerimônia pela Paz em Nagasaki: “Você é primeiro-ministro de que País?”