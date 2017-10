Nipo-britânico Kazuo Ishiguro ganha o Prêmio Nobel de Literatura 2017

SUÉCIA – O Prêmio Nobel de Literatura de 2017 foi para o escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, de 62 anos. A escolha foi anunciada no dia 5, em um evento em Estocolmo, na Suécia.

Ele nasceu no Japão e aos 5 anos, foi morar na Inglaterra com os pais e tirou a cidadania britânica. No final dos anos 1970, graduou-se em Inglês e Filosofia na Universidade de Kenty e mais tarde, cursou escrita criativa na Universidade de East Anglia. Atualmente, ele mora em Londres com a mulher e a filha.

O Nobel para Ishiguro vem um ano depois do prêmio entregue a Bob Dylan. A decisão em favor de um músico, e não um escritor de ofício.

Ishiguro declarou que gostaria que o prêmio Nobel desse impulso a algo positivo no planeta neste momento. Quando foi informado sobre o prêmio, ele achou que fosse brincadeira e está lisonjeado de ter sido escolhido.

Ele é autor de sete romances e um volume de contos. Suas obras são escritas em inglês e Ishiguro é famosos por lançar best-sellers.

O primeiro livro que ele escreveu “A pale view of hills” (1982), e o segundo, “An artist or the floating world” (1986), se passam em Nagasaki anos depois da Segunda Guerra Mundial. E livros que viraram filmes, o “Vestígios do dia” (1993), estrelado pelo ator Anthony Hopkins e “A condessa branca” (2005), estrelado por Ralph Fiennes e Natasha Richardson.

O japonês Haruki Murakami também concorria ao prêmio.