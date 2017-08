Niigata: Crianças tomam a vacina errada por erro de enfermeira

NIIGATA – Na cidade de Sado, Niigata, 12 estudantes do sexto ano do shogakkou (ensino fundamental) tomaram, por engano, uma vacina que não era necessária.

Segundo a prefeitura de Sado, no dia 23, estava sendo realizada a vacinação voltada para os estudantes do 6° ano do shogakkou, no Aikawa Sougo Center, mas 12 crianças receberam a vacina errada.

Neste dia, a vacinação seria contra tétano e difteria mas as 12 crianças, foram vacinadas contra a hepatite B.

As vacinas ficam armazenadas no mesmo local e a enfeimeira de saúde pública pegou as vacinas de hepatite B, por engano, enquanto preparava os materiais que seriam levados no evento de vacinação.

Até o momento, nenhuma criança apresentou mal estar. A prefeitura de Sado está verificando como poderá evitar que erros como este, aconteçam novamente.