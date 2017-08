Neto esfaqueia a avó de 90 anos em Yokohama

KANAGAWA – Uma mulher de 90 anos foi encontrada inconsciente com um corte no pescoço, em seu apartamento na cidade de Yokohama. Ela foi levada ao hospital, mas acabou falecendo.

A polícia prendeu o neto de 34 anos por ter esfaqueado e matado a avó.

No dia 28, às 9h, a filha mais velha foi visitar a mãe no apartamento, mas a encontrou no sofá ensanguentada e chamou a ambulância. Ela morreu logo após chegar ao hospital.

Hideko Mizutani (90) morava num apartamento no bairro de Minami-ku Ooka, cidade de Yokohama, com seu neto Taisuke Mikami (34). Ele havia fugido mas acabou se entregando à polícia onde admitiu ter esfaqueado a avó.

Em depoimento, o neto disse que se esforçava cuidando da avó mas acabou a esfaqueando porque ficou não gostou do jeito que ela o olhou, com certo desprezo. Ele ficou com raiva porque sempre cuidou bem da avó. A faca usada no crime, foi encontrada próximo ao sofá do apartamento. A polícia continua investigando os detalhes do crime.

Os moradores do bairro disseram que a idosa era uma pessoa tranquila e andava pela região com a ajuda de uma bengala ou na cadeira de rodas, empurrada pelo neto. Todos estão assustados com o crime.