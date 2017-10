Mulher que andava de bicicleta é atropelada e morre, na cidade de Tsu/Mie

Tsu – Por volta das 18:15 horas do dia 10 de outubro, uma mulher de 76 anos foi atropelada em um cruzamento no bairro de Shuseicho por um carro de passeio.

A mulher de 76 anos, Honjo Chieko, foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu duas horas depois, devido a múltiplos traumas.

A motorista do carro, de 45 anos não se machucou.

O local do acidente é uma rua com mal visualização, porém havia um sinal de parada para a vítima da bicicleta. A polícia investiga o que pode ter realmente acontecido no ato do acidente.