Na noite do dia 7, aproximadamente as 21 horas, a senhora Kato Chika de 46 anos foi atropelada em um cruzamento na faixa de pedestres, na cidade de Inazawa no bairro de Takamido. Ela foi levada ao hospital, mais a morte foi confirmada duas horas e meia depois.

A polícia prendeu o atual criminoso, o senhor Hashimoto Yayoi de 48 anos sob suspeita de negligência no volante.