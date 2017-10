Mulher morre após tomar remédio preparado por farmacêutico com dosagem de selênio 738 vezes acima do necessário

QUIOTO – Uma mulher morreu após tomar um remédio preparado por farmacêuticos do Hospital da Universidade de Quioto, com uma dosagem de selênio 738 vezes acima do que a quantidade receitada pelo médico.

No mês passado, a paciente que tinha entre 60 a 70 anos tomou o remédio quando estava em casa e morreu no dia seguinte após sentir dores nas costas.

No dia 3, foi realizado uma coletiva de imprensa onde o diretor do hospital, Nobuya Inagaki, pediu desculpas à família e informou o ocorrido para a polícia e ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

No final de agosto, dois farmacêuticos do Hospital da Universidade de Quioto, prepararam o remédio receitado para o tratamento de uma doença causada pela falta de selênio no organismo, mas se enganaram e colocaram uma concentração de selênio 738 vezes maior do que constava na receita médica.

No mesmo dia, um outro paciente que recebeu o mesmo remédio percebeu que a cor estava diferente do habitual e informou ao hospital.

O hospital admitiu que houve erro no processo de preparação do remédio e pediu sinceras desculpas à família da vítima.

Um comitê irá investigar os detalhes do caso.