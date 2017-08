Mulher esfaqueia o amante no coração após descobrir mentira

TOQUIO – Uma mulher de 33 anos, foi presa após matar o amante usando uma faca que atingiu o coração, no distrito de Chiyoda, Tóquio.

Seikin Okuma (33) esfaqueou o amante Kazumasa Kurobe (45), no dia 10, com uma faca de 17 cm, no apartamento que dividiam no bairro de Kandatacho, Chiyoda.

O resultado da autópsia indicou que a faca perfurou o coração e a hemorragia foi a causa da morte do amante. A análise confirmou a forte intenção de matar de Okuma.

Os dois eram casados, tinham famílias mas mantinham o relacionamento. O apartamento era usado para os encontros. Ela confessou que o amante disse que iria viajar com um amigo, mas na verdade, era com a esposa. Okuma descobriu a mentira e acabou esfaqueando o amante.