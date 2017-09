Mulher é encontrada morta no telhado do terminal 2 do Aeroporto de Narita

Mulher é encontrada morta no telhado do terminal 2 do Aeroporto de...

CHIBA – No dia 11, uma mulher foi encontrada morta no telhado do terminal de passageiros do Aeroporto de Narita.

Por volta das 10h, um passageiro que estava no Aeroporto de Narita, viu uma mulher caída no telhado e ligou à polícia.

Uma jovem mulher foi encontrada caída no telhado do 1º andar no lado sul, do Terminal 2, num local de acesso proibido. Quando a polícia chegou, a mulher já estava morta.

Ela tinha cerca de 20 a 40 anos e estava com um vestido verde claro. Não portava nenhum passaporte ou documento. Havia um ferimento na cabeça, mas no corpo não foi encontrado nenhuma marca de agressão. Até o momento, a polícia declarou que não há indícios de ser um crime.

No Aeroporto de Narita, há uma plataforma de observação de livre acesso, que fica no quarto andar, a menos de 10 metros do local onde a mulher foi encontrada. Para conseguir ultrapassar a barreira de proteção é preciso pular uma cerca de 4 metros, por isso não se sabe se a mulher conseguiria ultrapassar a barreira.

No 2º e 3º andar, não há lugares de acesso livre mas foi encontrada uma bolsa no 3º andar.

A polícia está investigando para descobrir a identidade da mulher o mais rápido possível e se foi um suicídio ou crime.