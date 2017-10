Mulher é encontrada morta em porta-malas de carro estacionado na própria casa

SAITAMA – Uma mulher de 63 anos, moradora da cidade de Kawaguchi (Saitama) foi encontrada morta dentro de porta-malas do carro pertencente a família.

No corpo, não foi encontrado nenhum ferimento aparente e a polícia está investigando os detalhes do caso.

Por volta das 21h45, do dia 9, a família entrou em contato com a polícia informando que havia um corpo de uma mulher dentro do porta-malas do carro que estava parado no estacionamento da casa, que fica no bairro de Akai, em Kawaguchi. O corpo já estava gelado quando foi encontrado e segundo a polícia, é da moradora dessa casa, Miyoko Tanaka (63).

A mulher morava com o marido, a filha mais velha, o genro e dois netos, no total de 6 pessoas. Segundo a explicação dada pela família, a mulher passou a tarde, do dia 9, com eles. O marido que havia saído, estranhou a ausência dela ao retornar para casa e começou a procurá-la. Quando checou o porta-malas do carro, encontrou o corpo da esposa.

Tanaka não apresentava nenhum ferimento no corpo e as roupas estavam intactas.

A polícia está investigando se o caso se trata de um acidente ou crime.