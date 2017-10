Mulher de 86 anos é atropelada na cidade de Seto

Seto/Aichi – Por volta das 19:15 hrs do dia 2 de outubro, no bairro de Nishiyama, a vítima Taguchi Kasumi de 86 anos, moradora próximo ao local do acidente, é atropelada enquanto atravessava a rua, por um carro que vinha pela sua esquerda.

Minutos após o acidente, a vítima se encontrava consciente, mas três horas e meia depois, faleceu devido ao choque hemorrágico.

De acordo com a polícia, chovia muito no momento do acidente, e o motorista, um homem de 57 anos, disse que quando se deu conta, a mulher já estava na frente do carro e não conseguiu evitar o atropelamento.

A polícia segue investigando os detalhes do acidente.