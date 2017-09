Mulher de 69 anos morre após receber dose de morfina dez vezes maior em hospital de Ibaraki

IBARAKI – Uma mulher de 69 anos que fez uma cirurgia de cardiomiopatia dilatada no hospital Mito Saiseikai Sogo Byoin, que fica na cidade de Mito (Ibaraki), recebeu uma dose de morfina 10 vezes maior do que o necessário e morreu.

A informação foi divulgada no dia 28, onde o hospital admitiu que houve erro médico e pediu desculpas a família. Um comitê está investigando caso.

Segundo o hospital, a mulher foi internada no dia 1 de setembro e fez a cirurgia no dia 14. Uma enfermeira que deveria dar uma dose de 2.5 miligramas de cloridrato de morfina, para tirar a dor, se enganou e ofereceu uma dose 10 vezes maior, de 25 miligramas.

A paciente ficou inconsciente e morreu no dia 26, de insuficiência respiratória.

É provável que houve um erro de comunicação entre o médico que receitou o remédio e a enfermeira.