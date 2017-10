Toyota – No dia 4 por volta das 16:15, o motorista da moto que tenta ultrapassar um carro em uma pista duplicada e se choca com um carro que seguia na segunda pista, na região de Maeda-cho.

O motociclista Miyake Masaki, de 22 anos é jogado contra uma cerca, onde não aguenta os ferimentos e morre 30 minutos depois.

O motorista do carro e a passageira, não ficaram feridos. Agora cabe a polícia, investigar as causas do acidente.