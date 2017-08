Montanha-russa da Universal Studios Japan para e deixa 30 pessoas suspensas

OSAKA – No parque temático, Universal Studios Japan, uma montanha-russa parou com 30 pessoas a bordo, deixando todos suspensos com o corpo virado para baixo, durante meia hora.

O parque que fica em Osaka, informou que por volta das 16h, do dia 20, a montanha-russa ‘The Flying Dinosaur’, fez uma parada de emergência logo após a partida mas ninguém ficou ferido.

Uma criança entrou na área de acesso proibido e um funcionário achou melhor parar a atração por segurança.

Nessa atração, a pessoa fica suspensa e provoca a sensação de estar caindo de uma altura de, aproximadamente, 40 metros, além de girar 360 graus.

As 30 pessoas que estavam na montanha-russa, ficaram presas com o corpo todo virado para baixo, durante meia hora, e um funcionário instruiu um por um, para descer do brinquedo com segurança. Ninguém se feriu ou passou mal depois do acidente.

Após a retirada das pessoas, a atração voltou a funcionar normalmente.

O Universal Studios Japan, está verificando como a criança entrou na área restrita e pede a compreensão dos visitantes porque essa foi uma medida de segurança.