Míssil Norte-coreano cai no mar do Japão e assusta japoneses

O Japão para diante a ameaça Norte-coreana.

Muitas linhas de trens no país estão paradas ou atrasadas devido ao lançamento do míssil norte-coreano. O procedimento de segurança está sendo realizado em diversas províncias do Japão. Um alerta está sendo transmitido pelos canais de TV do país, com algumas orientações, de como se proteger de um possível ataque.

A Coreia do Norte realizou um novo disparo de míssil balístico em direção ao Mar do Japão às 5h57 da manhã desta terça (29, horário local). O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão.

Segundo a emissora de TV japonesa NHK, o míssil se partiu em três pedaços e caiu no Oceano Pacífico, a 1.180 kms de Cabo Erimo, em Hokkaido.

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência para discutir o lançamento, antes da qual fez uma breve declaração à imprensa. “Nós faremos os maiores esforços para proteger firmemente a vida das pessoas”, disse.

O Secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que a proximidade do míssil representou uma ameaça sem precedentes e condenou o lançamento “nos mais fortes termos”.

O Pentágono emitiu um comunicado no qual confirma o lançamento de um míssil que sobrevoou o Japão, e afirma que ele não representou qualquer tipo de perigo para os Estados Unidos.

Na TV japonesa um sinal de alerta foi emitido explicando a situação. O Míssil Norte-coreano sobrevoou o país e caiu no mar do Japão em Hokaido. Autoridades japonesas tentam tranquilizar a população.

Em um comunicado oficial a orientação é que se alguém da região de Hokaido encontrar qualquer fragmento que possa ser do míssil Norte-coreano a orientação é não tocar nele e comunicar a polícia imediatamente. O governo japonês também diz que estão prontos junto ao exército americano para abater qualquer míssil que possa vir a cair em qualquer cidade japonesa

assista ao vivo