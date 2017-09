Menino de 5 anos fica sozinho em apartamento e cai do 13º andar de prédio em Saga

SAGA – Um menino de 5 anos foi encontrado caído próximo ao prédio em que morava na cidade de Imari (Saga), mas morreu após ser levado ao hospital na noite do dia 27.

O menino morava no 13º andar do prédio e após checar as câmeras de segurança, a polícia verificou que a criança caiu acidentalmente.

Por volta das 18h, do dia 27, uma pessoa chamou os bombeiros e informou que havia uma criança inconsciente caída próxima ao prédio.

Segundo a polícia, Kenjiro Baba de 5 anos, foi levado ao hospital mas morreu após 1h30, devido ao choque da queda.

O menino morava com os pais, mas no momento do acidente, o pai estava trabalhando e a mãe havia saído para fazer compras. Ele estava sozinho no apartamento quando caiu.

A polícia checou as câmeras de segurança e comprovaram que Kenjiro caiu, mas não sabem como. Os detalhes do acidente ainda estão sendo investigados.