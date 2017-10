Menino de 3 anos ficou cinco horas esquecido dentro de ônibus escolar em Saitama

SAITAMA – Um menino de 3 anos, aluno de uma escola de educação infantil (youchien) foi esquecido dentro do ônibus escolar durante 5 horas. A criança está bem mas a prefeitura está investigando o caso.

Segundo a prefeitura, no dia 11 de setembro, o menino de 3 anos que foi esquecido no ônibus é aluno da escola Tobu Rizumu Youchien que fica na cidade de Iwatsuki (Saitama).

Na manhã deste dia, o ônibus fez o trajeto para buscar os alunos, chegou na escola onde eles desceram e seguiu para o estacionamento, ficando parado até o horário de término das aulas.

Apenas o menino de 3 anos foi esquecido no ônibus, e descobriram somente às 14h30, quando as aulas terminaram. Ele ficou 5 horas preso no interior do veículo, com a porta trancada.

A temperatura em Saitama neste dia era de 30 graus, mas o menino não apresentou nenhum problema de saúde.

A prefeitura quer saber como a escola não notou que o menino não estava presente durante as aulas e estão investigando como é feito o controle de alunos. Foi exigido que a escola apresente um plano para esse tipo de erro não ocorrer novamente.

Em julho deste ano, um menino de 19 anos, com deficiência intelectual, ficou 6 horas esquecido dentro do carro de uma instituição voltado para deficientes, na cidade de Ageo (Saitama), e morreu devido a hipertermia.