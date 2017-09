Menina é molestada enquanto voltava da escola em Hachioji

TÓQUIO – Uma menina, estudante do shogakko (ensino fundamental), foi molestada enquanto voltava da escola para casa, em Hachioji.

Um homem de 27 anos foi preso, e a polícia investiga se ele é o responsável de outros crimes que estavam acontecendo frequentemente na região.

Tomoyuki Iizuka (27), morador de Urawa, em Saitama, foi preso por agarrar uma menina do quinto ano do shogakko, enquanto retornava para a casa após as aulas.

Ele abordou a menina perguntando se ela estava sozinha ou não.

Segundo a polícia ele diz que não lembra de nada

Nas proximidades, casos parecidos como este aconteceram desde o ano passado. A polícia também investiga a ligação dele com estes crimes. Iizuka disse que não lembra de ter feito isso.

A polícia segue investigando a ligação dos crimes.