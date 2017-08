Menina de 5 anos é internada em estado grave com intoxicação alimentar, após comer salada de batata contaminada

Menina de 5 anos é internada em estado grave com intoxicação alimentar,...

SAITAMA – Oito pessoas passaram mal após comerem uma salada de batata vendida em uma loja de comidas prontas, que fica na cidade de Kumagaya, Saitama.

Todas apresentaram fortes dores abdominais e uma menina de 5 anos, está inconsciente, em estado grave.

Segundo a prefeitura, nos dias 7 e 8 deste mês, 8 pessoas com idades entre 4 a 60 anos, apresentaram sintomas como diarreia e dores abdominais, após comerem a salada de batata comprada na loja.

Após a investigação da Vigilância Sanitária , foi confirmado que houve intoxicação alimentar causada pela bactéria Escherichia. coli O157 (E. coli O157), em 6 pessoas.

Dentre as pessoas que apresentaram os sintomas, três ainda estão internadas: a menina de 5 anos que está em estado grave, um menino de 4 anos e uma mulher de 60 anos. O quadro da menina é preocupante devido a uma insuficiência renal aguda causada pela síndrome hemolítico-urêmica.

A prefeitura de Saitama concluiu que a fonte da intoxicação alimentar foi a salada de batata contaminada, vendida pela loja de comidas prontas “Delicious” (でりしゃす籠原店).

A salada de batata era produzida por uma fábrica e na loja, misturavam maçã picada e presunto antes de vender. O estabelecimento fica dentro do supermercado Marché, em Kagohara. A loja foi suspensa e deve permanecer fechada por 3 dias, do dia 21 a 23.

Mesmo em quantidades pequenas, a bactéria E. coli O157, tem alto grau de contaminação por isso os vegetais crús devem ser bem lavados e as carnes bem cozidas.

Algumas pessoas são mais propensas do que outras para desenvolver os sintomas como crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O supermercado Marché de Kagohara e a empresa Fresh Corporation de Gunma, que administra a loja Delicious, pediram sinceras desculpas às pessoas afetadas, familiares e todos os clientes.